Объявлена программа фестиваля «Золотая черепаха — 2019»

XIII Международный фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха», который пройдет с 6 сентября по 2 октября на ВДНХ в 57 павильоне «Россия — моя история», представляет программу этого года.

Центральным событием фестиваля традиционно станет экспозиция работ финалистов и лауреатов международного творческого конкурса «Золотая Черепаха». Для победителей во всех номинациях предусмотрен денежный приз в размере $1000, а автор лучшей работы в категории «Фотограф года» получит $2000.

Посетителей фестиваля ждет месяц насыщенных встреч с известными фотографами и путешественниками, кинопоказов и премьер документальных фильмов о природе и экологии, мастер-классов от звезд мировой фотографии, медийных персон и блогеров. Гости фестиваля увидят иммерсивные шоу, смогут посетить лекции специалистов в области экологии, фотографии и здорового образа жизни, мультимедийные представления с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности.

Программа фестиваля «Золотая черепаха» выстроена вокруг 3-х основных тем: фотография, экология, lifestyle.

В программе – предпремьерный показ документального фильма об Антарктиде «Антарктида. 200 лет открытий» известного российского журналиста Валдиса Пельша, День природной фотографии совместно с Союзом Фотографов Дикой Природы (7 сентября), презентация социального проекта «Белая книга» (11 сентября), День дальневосточного леопарда (15 сентября), День Арктики и Антарктики (28 сентября), День Русского Географического Общества (1 октября), Эко-форум с представителями бизнеса и власти.

Для всех желающих на площадке фестиваля будет открыт большой кино-лекторий, где каждую неделю будут проходить лекции от ведущих ученых и известных путешественников, а также премьерные кинопоказы документальных фильмов.

11 сентября на площадке фестиваля состоится презентация социального проекта «Белая книга» совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Проект направлен на формирование современной инклюзивной среды и преобразование нашего мира в интересах человека и природы. Специально для данного социального проекта часть фоторабот с выставки продублирована в технике контактной печати. Презентацию проекта посетит специальный гость Диана Гурцкая, заслуженная артистка РФ, член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства, а также выступит детский музыкальный театр «Домисолька». В этот день на площадке фестиваля будут работать тифлопедагоги для посетителей с ограниченными возможностями и слабовидящих.

15 сентября совместно с АНО «Дальневосточные леопарды» и ФГБУ «Земля леопарда» организаторы фестиваля проведут День дальневосточного леопарда. В этот день посетителей фестиваля приглашают на кинопоказ фильма «Лео80. История одного леопарда» и на встречу с учеными, изучающими этого редкого зверя.

Для детей весь срок работы фестиваля будет открыта инсталляция и фотозона с дальневосточными леопардами.

С пятницы по воскресенье на втором этаже будут проводится мастер-классы по экологической тематике, подготовлена интерактивная программа для детей и взрослых.

В блоке «Фотография» выступят известные фотографы

Екатерина Васягина — фотограф дикой природы и путешественник, организатор фото-экспедиций по России и участник эколого-просветительских проектов. Она снимала природу в более чем 40 заповедниках и национальных парках и участвовала в автономных экспедициях на Колыму, Ямал, Сахалин, Курилы, в Эвенкию и Дагестан.

Дмитрий Кох – российский фотограф-анималист, в прошлом - инструктор по дайвингу и владелец дайв-центра в Таиланде.

Сергей Белых – многократный финалист и обладатель «Лучшего кадра природы России» животные – международного фотоконкурса «Золотая Черепаха». Многократный финалист и победитель фотоконкурса NG «Дикая природа России» в номинации растения и птицы. Многократный финалист и победитель в номинации птицы фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».

Сергей Карпухин – путешественник, фотограф, исследователь труднодоступных территорий России. Член Русского географического общества, основатель проекта PhotoGeographic

Известные подводные фотографы и фотографы дикой природы Сергей Шанин и Андрей Нарчук.

Сергей Семенов – пейзажный фотограф, занимается панорамными съемками, включая сферические и гигапиксельны, принимает участие в организации экспедиций и проведении аэрофотосъемок, вместе с коллегами разрабатывает новые способы съемки и сборки экстремально сложных панорам.

Михаил Коростелев – фотограф дикой природы, специализирующийся на подводных проектах повышенной сложности с крупными животными - медведи, киты, акулы, слоны, крокодилы и другие. Выступает в защиту морских млекопитающих, в особенности в вопросе отлова косаток в России. Победитель и лауреат многочисленных международных конкурсов дикой природы.

С лекциями и мастер-классами выступят также фотографы дикой природы Андрей Подкорытов, Елена Лисейкина и другие.

Тему экологии на фестивале «Золотая черепаха» раскроют спикеры Эко-форума, а также проведут познавательные мастер-классы по экологии представители таких известных экологических платформ как «Зеленый драйвер» и зелёного движения России ЭКА, спикеры, члены международной комиссии МСОП по охраняемым природным территориям (WCPA IUCN). Выступит Никита Овсянников – один из известных российских зоологов - специалистов по белым медведям, заместитель директора заповедника «Остров Врангеля».

По теме lifestyle на фестивале выступят ведущие специалисты по здоровому образу жизни, психологии, медийные персоны, поддерживающие правильный образ жизни и популярные блогеры.

Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» состоится 5 сентября в 19:00. Ведущий церемонии — Валдис Пельш.