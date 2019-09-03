Останки 129 бойцов Красной Армии перезахоронили в Псковской области

В Невельском районе Псковской области перезахоронили останки 129 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Они были найдены во время экспедиции возле озера Белое.

По данным международной поисковой экспедиции «Вахта памяти», на данной территории в 1943 году проходила Невельская наступательная операция. Здесь же хоронили убитых. Одно из захоронений участники экспедиции «Вахта памяти» искали шесть лет. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Ежегодно в рамках «Вахты памяти» добровольцы находят останки более 200 бойцов. Некоторые из них остаются безымянными. Волонтеры рассчитывают, что обнаруженное обмундирование и личные вещи в итоге позволят установить имена всех погибших солдат.