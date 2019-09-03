В Верховной раде сообщили о горе в семье Тимошенко

Депутат Верховной рады Украины, член фракции «Батькивщина» Валентин Наливайченко рассказал, что в семье лидера партии Юлии Тимошенко случилось горе, поэтому она не пришла на заседание парламента во вторник, 3 сентября.

«Насколько мы знаем... в ее семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами», — сказал народный избранник в кулуарах рады, трансляцию вел канал «112 Украина».

Однако депутат не стал рассказывать какие-либо подробности произошедшего, отметив лишь, что позже глава «Батькивщины» сама объяснит ситуацию.

Ранее в этот же день Верховная рада одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности. Это решение поддержали 373 парламентария при 300 минимально необходимых.

Верховная рада девятого созыва начала работу 29 августа. На первом заседании депутаты принесли присягу и провели ряд голосований. В частности, были назначены спикер и вице-спикер парламента, вступил в должность новый глава правительства, был сформирован кабинет министров.

Партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» создала в раде однопартийную коалицию, набрав на выборах 43,16% голосов избирателей. Далее следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (13,05%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,18%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,10%) и «Голос» Святослава Вакарчука (5,82%).