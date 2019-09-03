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Памятник Жукову открыли в Петрозаводском президентском кадетском училище

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В Петрозаводском президентском кадетском училище установили бюст полководца Георгия Жукова. Торжественная церемония открытия состоялась в понедельник, 2 сентября.

Как сообщает пресс-служба правительства Республики Карелия, памятник был преподнесен в дар Советом безопасности России в рамках проекта «Аллея российской славы». Глава республики Артур Парфенчиков отметил, что проект в училище будет продолжен, пишет ИА FlashNord.

На территории образовательного учреждения уже установлены бюсты основателя Петрозаводска Петра I, генералиссимуса Александра Суворова, князя Михаила Кутузова, князя Александра Невского и генерала Михаила Скобелева.

Петрозаводское президентское кадетское училище открылось 1 сентября 2017 года. Сейчас в нем проходят обучение около 600 кадет, их численность планируют увеличить до 800.

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