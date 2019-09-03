Грузовая «Газель» сбила трех человек на переходе в Твери

Два ребенка и женщина пострадали в результате наезда автомобиля в Твери. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.

Авария произошла на набережной реки Лазури. По данным Госавтоинспекции, 63-летний водитель грузовой «Газели» во время поворота налево не предоставил преимущество пешеходам. В результате автомобиль сбил 33-летнюю женщину и двух пятилетних мальчиков. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в массовом ДТП в Сыктывкаре. Один из водителей пытался повернуть на запрещающий сигнал светофора.