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День виноградаря отметят в Ульяновске

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В Ульяновске в субботу, 7 сентября, отметят ежегодный День виноградаря. Гостям праздника предложат продегустировать 180 сортов местного винограда.

Как сообщает 1ul.ru, основные события запланированы на территории садового центра «Подсолнух». Здесь же можно будет попробовать 20 сортов ежевики и столько же — земляники. Все ягоды выращены в Заволжье.

Ранее сообщалось о том, что 17 винных хозяйств из Крыма, Снвастополя, Ростовской области и Краснодарского края присоединились к проекту «Винные дороги Боспорского царства». В его рамках на юге России туристам будут демонстрировать технологии, по которым 2 тыс. лет назад делали вино.

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