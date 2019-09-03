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Мост через Оку отремонтировали в Орловской области

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В Глазуновском районе Орловской области провели ремонт пешеходного моста через реку Оку. По нему дети села Нижнее Тагино ходят в школу.

С просьбой о ремонте перехода в правительство региона обратились активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Мост находился в аварийном состоянии и ходить по нему было опасно. Дети ходили в школу 4 км в обход, пишет InfoOrel.ru.

Как пояснила сопредседатель регионального штаба ОНФ Ирина Патронова, местные жители обратились в ОНФ в июле 2019 года. По их словам, ремонта моста они безуспешно добивались последние несколько лет. Члены ОНФ выехали на место, провели осмотр и обратились к региональным властям, отметила Патронова.

В рамках работ под основание моста подложили деревянные брусья, а к перилам привалили брусья из металла. Это позволило зафиксировать сооружение и сделать поручни более крепкими.

Ранее мост представлял собой сооружение из железобетонных плит, которые стояли на деревянных столбах. Два года назад вместо плит уложили металлическую плохо закрепленную конструкцию, из-за чего по сооружению стало опасно ходить.

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