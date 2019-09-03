Минпромторг РФ опроверг отказ от выпуска укороченных Superjet

Министерство промышленности и торговли России опровергло информацию об отказе от выпуска укороченной версии самолета Sukhoi Superjet. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

«Информация об отказе развития семейства SSJ не соответствует действительности. Соглашение о намерениях с S7 рассматривается нами как перспектива развития программы, пилот частно-государственного партнерства в области авиастроения», — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что по их расчетам французский двигатель SaM146, который сейчас используется на SSJ100, «переразмерен» и не обеспечивает экономическую эффективность самолета.

Для его замены министерство с авиапроизводителем запустило проекты создания российского двигателя ПД-8.

В Минпромторге подтвердили, что при условии появления развитой региональной системы послепродажного обслуживания, частных инвестиций и якорного заказа ведомство будет готово начать производство укороченной версии Superjet.

Ранее 3 сентября совладелец S7 Group Владислав Филев заявил в интервью «Ведомостям», что Минпромторг отказался производить SSJ на 75 мест, который заказала S7.

Предварительное соглашение о заказе SSJ-75 S7 Group заключила в апреле 2018 года, а поставки лайнеров были запланированы на 2022 год.