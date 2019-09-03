Кафе в Новом Уренгое предлагало школьникам кальяны в подарок

Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу организует проверку кафе, где школьникам предлагали кальян в качестве подарка. Проведение инспекции инициировала окружная прокуратура.

Как поясняет ИА «Ура.ру», на заведение в надзорное ведомство пожаловались жители города. Они обратили внимание на соответствующее объявление в сети Instagram. Возмущение текстом рекламы высказал и депутат заксобрания ЯНАО Иван Вершинин.

Впрочем, как сообщил ИА «Ура.ру» директор кальянной Евгений Кашкаров, у них не продают кальяны посетителям, не достигшим совершеннолетия. А рекламная кампания якобы была ради «хайпа».

В управлении Роспотребнадзора и в окружной прокуратуре агентству не удалось получить официальный комментарий.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали о возможности развития онкологических заболеваний от курения кальяна.