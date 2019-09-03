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ФАС разработала проект приказа для ограничения цены на автономера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Федеральная антимонопольная служба разработала проект приказа, который ограничит стоимость автомобильных номеров. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

Если законопроект будет одобрен, с 1 января 2020 года предельная цена автомобильного номера частного изготовителя составит 2 тыс. рублей. Аналогичный мотоциклетный номер обойдется в 1,5 тыс. рублей, а максимальная цена бумажного номера «Транзит» не превысит 200 рублей.

По мнению коллекционера автономеров Петра Шляхина, ценовое регулирование заставит закрыться мелких изготовителей. С ним согласилась глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева — по ее словам, многие частные фирмы начнут работать себе в убыток.

Максимальную стоимость автономеров ФАС предложила установить еще 28 февраля — тогда сообщалось, что новые тарифы вступят в силу 4 августа 2019 года.

Как передает «Коммерсантъ», в апреле 2019 года ФАС утвердила предельные тарифы, но они так и не заработали: в августе Госдума приняла поправки о переносе срока действия закона на 1 января 2020 года. Содержание документа тоже изменилось, согласно ему, автовладельцам оставили выбор: получать номер в ГИБДД или у частных компаний. Разработанный ФАС приказ должен синхронизировать сроки вступления новых тарифов с законом.

30 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру получения автомобильных номерных знаков — благодаря ему водители смогут самостоятельно получать номера у изготовителей.

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