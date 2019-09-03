Жителя Томской области будут судить за ранение ребенка при стрельбе

В Томской области передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, ранившего ребенка. Мужчина стрелял в бездомную собаку, но попал в ногу девочки.

Инцидент произошел в Колпашево. По данным прокуратуры, 47-летний местный житель хотел избавиться от бродячей собаки, находившейся возле его дома. Подсудимый произвел выстрел из ружья через забор. Животное убежало, а пуля попала в ногу проходившей мимо девочки. Об этом сообщает РИА «Томск».

Пытаясь скрыть факт стрельбы, мужчина выбросил ружье и патроны в местный карьер. Тем не менее сотрудникам правоохранительных органов удалось установить ход происшествия. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

В отношении мужчины заявлен иск о компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Также подан иск о компенсации расходов на лечение девочки фонду обязательного медицинского страхования.