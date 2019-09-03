Суд приговорил к двум годам колонии участника акции 27 июля в Москве

Тверской суд Москвы приговорил Данилу Беглеца, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля, к двум годам лишения свободы.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил: признать виновным Беглеца и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы», — цитирует решение судьи ТАСС.

Из материалов следует, что в ходе акции 27 июля Беглец дернул за руку бойца 2-го оперативного полка полиции Москвы, чем причинил ему физическую боль и моральные страдания.

Ранее прокурор потребовала приговорить обвиняемого к трем годам и двум месяцам реального срока лишения свободы. Сам Беглец пожелал, чтобы его дело было рассмотрено в особом порядке. Это предполагает полное признание вины и раскаяние, а взамен суд не назначает обвиняемому наказание свыше двух третей от максимального.

Беглец — уроженец Молдавии, два года назад он получил российское гражданство.

27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, большинство из которых — иногородние, более 1 тыс. были задержаны. По данным на 4 августа, к административным арестам до 30 суток приговорены 88 человек. Всего в столичные суды поступило 1038 дел об административных правонарушениях.