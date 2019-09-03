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ГОСТы на холодный чай и кофе утвердили в России

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Фото: Depositphotos
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В России ввели ГОСТы на холодный чай и кофе. Стандарты для напитков уже утверждены и будут действовать с 1 июля 2020 года. Об этом сообщили во вторник, 3 сентября, в пресс-службе Росстандарта.

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Нормативы устанавливают общие требования к безопасности, качеству, маркировке и упаковке продукции, сообщает телеканал «360».

В настоящее время на упаковках «холодного кофе» и «холодного чая» отсутствует количественный показатель содержания экстракта чая или кофе. Также нередко производители добавляют в такие напитки ягодные и фруктовые соки, а также ароматизаторы.

Новые стандарты приняты, чтобы исключить фальсификацию продукции. Их применение на добровольной основе обеспечит соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Разработкой ГОСТов занимались в Российской ассоциацией производителей чая и кофе.

В соответствии с новыми нормативами, готовый к употреблению холодный чай должен содержать не менее 1 г на 1 л сухого экстракта чая, а готовый к употреблению холодный кофе должен содержать кофе в концентрации не менее 10 г на 1 л, уточняет «Москва 24».

Искусственные красители, усилители вкуса и подкрашивающие вещества не должны входить в состав холодного чая и холодного кофе. Также не допускается искусственная газация продукта.

30 августа диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о вреде употребления кофе. По словам специалиста, этот напиток особенно негативно влияет на людей, которые страдают от хронической усталости.

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