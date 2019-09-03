Детей не пустили в школу в Прикамье без справки от врача

В Пермском крае детей не пустили в школу, из-за того что у них не было справки от врача об отсутствии туберкулеза. Инцидент зафиксирован в селе Большая Сосновка. Мама детей пыталась через суд опротестовать это решение, однако получила отказ.

Как уточняет ИА «Ура.ру», приказ о временном отстранении детей подписал директор сельской школы. Женщина просила суд его отменить на основании принципа добровольного получения противотуберкулезной помощи. Она заявляла, что у ее детей нет доказанного контакта с больным туберкулезом и признаков заболевания тоже нет.

Однако, отказывая матери в удовлетворении требований, суд сослался на существующие правила, согласно которым она обязана принести соответствующую медицинскую справку. Кроме того, суд посчитал, что права детей на получение образования не нарушены, поскольку они могут обучаться вне школы.

Ранее сообщалось, что в России разработали альтернативный вид теста на выявление туберкулезной инфекции. Он появится на рынке уже в сентября, потом его можно будет использовать вместо проб Манту.