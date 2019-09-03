Эксперт назвала независимость Косово американским проектом

Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова заявила, что стремление Косово получить независимость — это американский проект. Об этом эксперт рассказала в беседе с журналом «Международная жизнь».

По словам Гуськовой, для того чтобы разобраться в отношениях между Косово и Сербией, необходимо изучить историю начала текущего века, поскольку до этого «всё было ясно».

«Тут уже ситуация стала осложняться, и они (власти Косово — Ред.) стали уже открыто говорить о том, что стремятся к независимости, и обязательно будут независимыми. И американцы их поддержали. Это американский проект — независимость Косово», — отметила она.

В августе госсекретарь США Майк Помпео призвал к возобновлению переговоров с Косово для взаимного признания. При этом он попросил обе стороны избегать провокаций и искать компромиссы.

В 2004 году албанцы, проживающие в Косово, устроили погромы и вынудили сербов покинуть территорию. Через четыре года регион объявил о своей независимости от Сербии. Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Китай, Греция, Испания и Израиль.

Африканское государство Того стало 15-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенной Республики Косово. Стран, признающих независимость Косово от Сербии, осталось менее 100.