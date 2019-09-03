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Пособия для одиноких матерей увеличили в Севастополе

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В Севастополе увеличили размер пособия, выплачиваемого одиноким матерям. Для реализации выплат к концу года потребуется около 15 млн рублей.

Пособие для матери, воспитывающей ребенка в одиночку, составляло 1810 рублей. Кроме того, пособие на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, составляет 905 рублей. Законопроект предполагает увеличение выплаты до 2,8 тыс. рублей. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Депутаты законодательного собрания поддержали законопроект к двух чтениях. На реализацию законопроекта до конца года потребуется порядка 15 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют ввести ряд дополнительных выплат для семей с детьми. В частности, на ребенка в возрасте до 3 лет будут выдавать электронный сертификат на приобретение лекарств, если доход в семье ниже прожиточного минимума.

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