Прямой эфир

Экскурсии на японское патрульное судно организовали на Сахалине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Корсаков Сахалинской области во вторник, 3 сентября, приходит патрульное судно «Цугару» Управления береговой охраны Японии. 5 сентября на нем проведут общедоступные экскурсии. Также можно будет осмотреть российский пограничный сторожевой корабль «Дозорный».

В акватории залива Анива запланированы совместные российско-японские учения, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Желающим принять участие в экскурсии следует прибыть в Корсаковский морской торговый порт (южный пирс). Передвижение к кораблям будет осуществляться специально выделенными автобусами от памятника экипажу крейсера «Новик».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве презентовали будущий крупнейший круизный лайнер в Европе
Путин и Си Цзиньпин поднялись на борт крейсера «Аврора»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019