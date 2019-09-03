Экскурсии на японское патрульное судно организовали на Сахалине

В Корсаков Сахалинской области во вторник, 3 сентября, приходит патрульное судно «Цугару» Управления береговой охраны Японии. 5 сентября на нем проведут общедоступные экскурсии. Также можно будет осмотреть российский пограничный сторожевой корабль «Дозорный».

В акватории залива Анива запланированы совместные российско-японские учения, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Желающим принять участие в экскурсии следует прибыть в Корсаковский морской торговый порт (южный пирс). Передвижение к кораблям будет осуществляться специально выделенными автобусами от памятника экипажу крейсера «Новик».