Провалившуюся в погреб 92-летнюю женщину спасли в Татарстане

В Зеленодольске (Республика Татарстан) пожарные спасли 92-летнюю женщину, которая провалилась в погреб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Утром во вторник, 3 сентября, спасателям поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в поселке Васильево в подпол провалилась пенсионерка. Женщина не заметила открытую крышку погреба. Родственники не смогли самостоятельно помочь ей и вызвали спасателей, пишет ИА «Татар-информ».

Пожилая женщина жаловалась на сильную боль и не позволяла к себе прикасаться. Ей сделали укол с обезболивающим, после чего извлекли наружу.

Пенсионерка была госпитализирована. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее МЧС по Тюменской области наградило троих старшеклассников, которые спасли пожилую женщину из горящего дома.