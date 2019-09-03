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Провалившуюся в погреб 92-летнюю женщину спасли в Татарстане

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В Зеленодольске (Республика Татарстан) пожарные спасли 92-летнюю женщину, которая провалилась в погреб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Утром во вторник, 3 сентября, спасателям поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в поселке Васильево в подпол провалилась пенсионерка. Женщина не заметила открытую крышку погреба. Родственники не смогли самостоятельно помочь ей и вызвали спасателей, пишет ИА «Татар-информ».

Пожилая женщина жаловалась на сильную боль и не позволяла к себе прикасаться. Ей сделали укол с обезболивающим, после чего извлекли наружу.

Пенсионерка была госпитализирована. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее МЧС по Тюменской области наградило троих старшеклассников, которые спасли пожилую женщину из горящего дома.

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