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Карпина назвали лучшим тренером месяца в РПЛ

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин во второй раз подряд назван лучшим тренером месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом 3 сентября сообщается на сайте лиги.

«Карпин — лучший тренер в моей карьере»
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Как пишет RT, под руководством Карпина ФК «Ростов» одержал три победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Кроме Карпина на звание лучшего тренера месяца претендовали Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Матвеев («Краснодар»), Олег Кононов («Спартак») и Юрий Семин («Спартак»). За Карпина отдали свои голоса болельщики, а эксперты РПЛ проголосовали за Матвеева.

ФК «Ростов» в августе провел в РПЛ пять матчей, и по их итогам делят лидерство в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Зенитом». 1 сентября команда опубликовала на YouTube видеоролик, на котором запечатлены кадры выездного матча восьмого тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1). На записи видно, как команды выходят на поле, празднует забитые голы, а затем аплодирует в раздевалке тренеру Валерию Карпину, пишет «Спорт-Экспресс».

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