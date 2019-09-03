Курс доллара превысил 67 рублей

Курс американского доллара в ходе торгов на Мосбирже во вторник, 3 сентября впервые с 20 августа преодолевал отметку в 67 рублей.

По состоянию на 13:28 мск доллар США продавался по 67,01 рубля. Это на 22 копейки больше уровня закрытия предыдущих торгов.

Евро подорожал на 2,75 копейки, курс европейской валюты составлял 73,285 рубля, передает «Интерфакс». Бивалютная корзина подорожала на 13,3 копейки и составила 69,83 рубля.

Ранее в августе Минэкономразвития опубликовало прогноз по курсу доллара США до 2024 года. Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар.