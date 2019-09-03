Прямой эфир

Курс доллара превысил 67 рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс американского доллара в ходе торгов на Мосбирже во вторник, 3 сентября впервые с 20 августа преодолевал отметку в 67 рублей.

По состоянию на 13:28 мск доллар США продавался по 67,01 рубля. Это на 22 копейки больше уровня закрытия предыдущих торгов.

Евро подорожал на 2,75 копейки, курс европейской валюты составлял 73,285 рубля, передает «Интерфакс». Бивалютная корзина подорожала на 13,3 копейки и составила 69,83 рубля.

Ранее в августе Минэкономразвития опубликовало прогноз по курсу доллара США до 2024 года. Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты рассказали о причинах падения курса рубля
Курс доллара превысил 67 рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019