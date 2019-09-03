Новый мусоросортировочный завод запустили в Омске

В Омске на базе Кировского мусорного полигона запустили мусоросортировочный завод. Его построили в январе 2019 года. С этого времени он находился в опытной эксплуатации. В конце июля региональный оператор «Магнит» получил лицензию на обработку отходов.

Как заявил на церемонии открытия завода вице-губернатор Дмитрий Ушаков, открытие предприятия стало для региона знаковым событием, поскольку он смог войти в федеральную экологическую повестку. Речь идет о реализации нацпроекта «Экология».

До этого за все время существования Омской области на ее территории не было ни одного мусоросортировочного предприятия, отметил Ушаков. Он выразил надежду, что оператор продолжит строительство новых перерабатывающих комплексов. Так, планируется через год открыть еще три подобных завода, пишет ИА «Город55».

В августе сообщалось, что власти Омской области определили четыре пилотных района, в которых будет реализован региональный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В частности, предполагается, что пожилых жителей отдаленных поселений будут доставлять на обследование в центральные районные больницы.