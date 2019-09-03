Сертификаты на дополнительное образование начали выдавать в Башкирии

Пилотный проект по дополнительному образованию школьников реализуют в Башкирии. Дети смогут обучаться вне школы за счет средств, выделяемых государством.

На дополнительное образование школьникам выдают сертификаты, их средняя сумма составляет 8,8 тыс. рублей. Средства нельзя потратить на иные цели или получить в виде наличных денег. Сертификат направляют на оплату дополнительных занятий вне школы, при этом дети не ограничены в выборе занятий. Ученики могут отправиться в любой кружок или секцию, которые прописаны в навигаторе дополнительного образования. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Сертификаты персонифицированы и предоставляются в электронном виде. В проекте принимают участие не все города и районы Башкортостана. В сентябре сертификаты получит четверть детей из 36 муниципалитетов и Уфы. В следующем году все недоработки проекта будут учтены и сертификаты предоставят всем детям в республике.