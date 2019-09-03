Рабочие вырыли 11 артснарядов времен ВОВ в Волгограде

В Волгограде рабочие обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, когда рыли траншею для подключения дома к водопроводу. Всего было найдено 11 артиллерийских снарядов.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), прибывшие на место обнаружения саперы вынули из земли одиннадцать 76-миллиметровых артснарядов. После этого опасные находки доставили на полигон Прудбой, где специалисты уничтожили их путем подрыва.

3 сентября сообщалось о найденном в Севастополе артснаряде. Его обнаружили рядом с детской площадкой во время работ по благоустройству.