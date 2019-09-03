Пять человек пострадали в массовом ДТП в Сыктывкаре

Пять человек пострадали в столкновении трех автомобилей в Сыктывкаре. По предварительным данным, один из водителей пытался повернуть на запрещающий сигнал светофора.

Авария произошла на пересечении улицы Весенней с проспектом Бумажников. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Audi при повороте налево на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем Mercedes. Вторая машина врезалась в автомобиль «ВАЗ», а затем опрокинулась на пешеходное ограждение. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

В результате аварии пять человек получили травмы, трое из них госпитализированы. 60-летняя пассажирка Audi получила черепно-мозговую травмы и травму бедер, 25-летняя пассажирка Mercedes получила сотрясение мозга и закрытую травму предплечья.