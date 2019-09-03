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Пресс-конфереция о проекте Национальной электронной библиотеки. Видеотрансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В пресс-центре МИЦ «Известия» началась пресс-конференция «Национальная электронная библиотека как единое пространство знаний и платформа для взаимодействия с издателями».

Холдинг «Эксмо-АСТ» и Российская государственная библиотека расскажут о запланированном подписании соглашения о намерениях, которое подразумевает размещение ассортимента изданий холдинга на платформе Национальной электронной библиотеки (НЭБ). В НЭБ станут доступны электронные книги издательской группы, в том числе новые книги и произведения топовых авторов.

Участники мероприятия:

  • Новиков Олег Евгеньевич, президент Холдинга «Эксмо-АСТ»;
  • Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор РГБ;
  • Ваньков Вадим Валерьевич, директор департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации.
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