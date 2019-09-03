Пресс-конфереция о проекте Национальной электронной библиотеки. Видеотрансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» началась пресс-конференция «Национальная электронная библиотека как единое пространство знаний и платформа для взаимодействия с издателями».

Холдинг «Эксмо-АСТ» и Российская государственная библиотека расскажут о запланированном подписании соглашения о намерениях, которое подразумевает размещение ассортимента изданий холдинга на платформе Национальной электронной библиотеки (НЭБ). В НЭБ станут доступны электронные книги издательской группы, в том числе новые книги и произведения топовых авторов.

Участники мероприятия: