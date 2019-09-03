Пресс-конфереция о проекте Национальной электронной библиотеки. Видеотрансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» началась пресс-конференция «Национальная электронная библиотека как единое пространство знаний и платформа для взаимодействия с издателями».
Холдинг «Эксмо-АСТ» и Российская государственная библиотека расскажут о запланированном подписании соглашения о намерениях, которое подразумевает размещение ассортимента изданий холдинга на платформе Национальной электронной библиотеки (НЭБ). В НЭБ станут доступны электронные книги издательской группы, в том числе новые книги и произведения топовых авторов.
Участники мероприятия:
- Новиков Олег Евгеньевич, президент Холдинга «Эксмо-АСТ»;
- Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор РГБ;
- Ваньков Вадим Валерьевич, директор департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации.