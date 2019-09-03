Экологическую акцию проведут в лесу на территории Новосибирской области

Волонтеры в Новосибирской области призывают местных жителей принять участие в экологической акции, которая пройдет в Караканском бору. По вине туристов в лесу появилось большое количество свалок.

Акция запланирована на 8 сентября. На текущий момент волонтеры осматривают бор и определяют объем работ. По данным добровольцев, на свалках в основном находят пластик, стекло и пакеты. Об этом сообщает vn.ru.

Всего планируется расчистить 10 км леса и прибрежной зоны. В прошлом году из Караканского бора вывезли около 600 больших мешков с мусором, в этом году объем мусора может увеличиться.

Волонтеры уточняют, что самой запущенной является прибрежная зона, где туристы отдыхают с палатками. Многие отдыхающие не вывозят мусор. По мнению активистов, частично проблему замусоренности могли бы решить специальные контейнеры.