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Глава Удмуртии предложил «перезагрузить» конкурсы республики

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Глава Удмуртии Александр Бречалов выступил с предложением «перезагрузить» творческие конкурсы республики. Об этом он заявил на аппаратном совещании во вторник, 3 сентября.

«Давайте посмотрим на конкурсы, которые ориентированы на наших детей и подростков. Если я с прошу о конкурсе Ашальчи Оки, вряд ли здесь будет лес рук. А конкурс такой есть, но он проходит незаметно. Предлагаю внимательно посмотреть на эти проекты. Сделаем перезагрузку этих конкурсов», - приводит слова Бречалова ИА «Сусанин».

По его словам, для сферы искусства будут изыскивать дополнительные средства.

Ранее стало известно, что в Удмуртской Республике планируют создать детские технопарки «Кванториум» в Глазове, Воткинске, а также в Сарапуле. В оснащение последнего планируют вложить 120 млн рублей.

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