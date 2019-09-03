У стен Музея Победы в третий раз прошел «Парад Побед»

2 сентября около Музея Победы прошел «Парад Побед», приуроченный ко Дню окончания Второй мировой войны. Около двух десятков автомобилей середины ХХ века проехали красочной колонной по площади. Экипажи раритетных автомобилей провезли флаги стран антигитлеровской коалиции в знак солидарности и признания их вклада в Победу.

Основу колонны составили отечественные «Победы». Ретротехника выстроилась у ступеней музея, и жители и гости столицы смогли посидеть в уникальных экспонатах, сфотографироваться на память, а также пообщаться с владельцами авто. Каждый из автолюбителей с удовольствием рассказывал об истории своего транспортного средства. Среди машин — экспериментальные спортивные модели ГАЗ М-20, «ГАЗ-67», выпущенный в годы Великой Отечественной войны. Некоторые машины не просто «на ходу», но и неоднократно участвовали в автопробегах «Москва–Берлин».