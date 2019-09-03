Бывший муж Бузовой станет отцом в третий раз

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов и экс-супруг телеведущей и певицы Ольги Бузовой станет отцом в третий раз. Его нынешняя, третья по счету супруга — вторая вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Костенко — опубликовала в Instagram снимки с фотосессии, на которой можно увидеть ее округлившийся живот.

«Любовь творит чудеса», — гласит подпись к фото, опубликованном во вторник, 3 сентября.

Участие в фотосессии также приняли сам Тарасов и дочь пары Милана, родившаяся в прошлом году.

Также у футболиста есть 10-летняя дочь Ангелина от первой жены Оксаны Пономаренко, отмечает «Газета.ру».

В середине мая сообщалось, что ФК «Ростов» заинтересован в подписании соглашения с Тарасовым. Футболист мог сменить клуб еще зимой, однако главный наставник «Локомотива» Юрий Семин убедил хавбека остаться в команде