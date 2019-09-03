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Снаряд времен ВОВ нашли рядом с детской площадкой в Севастополе

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Артиллерийский снаряд обнаружили рядом с детской площадкой на территории Севастополя. Боеприпас был найден во время работ по благоустройству.

Сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда поступило в правоохранительные органы. Подозрительный предмет нашли рядом с детской площадкой во время благоустройства придомовой территории. Сотрудники инженерно-технической группы установили, что снаряд относится к временам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Взрывотехники извлекли боеприпас и передали сотрудникам МЧС для уничтожения.

Ранее сообщалось, что на пляже в Сочи обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.

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