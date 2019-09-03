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Путин проведет переговоры с Додоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин проведет переговоры с молдавским коллегой Игорем Додоном, встреча лидеров состоится в субботу, 7 сентября. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По данным «РИА Новости», он подтвердил ранее распространенную информацию о подготовке встречи Путина и Додона.

О приезде президента Молдавии в Москву стало известно накануне. Сообщалось, что Додон встретится с вице-премьером, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком. Также запланированы переговоры с председателем правления «Газпром» Алексеем Миллером.

4 июня Додон напомнил, что договор на поставки российского газа в Молдавию истекает 1 января 2020 года, а «правительство не думает о том, как подписать новый договор» и не ведет переговоров с поставщиком — компанией «Газпром». К поставщику есть вопросы «и по тарифам, и по условиям поставок», отметил он.

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