Путин проведет переговоры с Додоном

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с молдавским коллегой Игорем Додоном, встреча лидеров состоится в субботу, 7 сентября. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По данным «РИА Новости», он подтвердил ранее распространенную информацию о подготовке встречи Путина и Додона.

О приезде президента Молдавии в Москву стало известно накануне. Сообщалось, что Додон встретится с вице-премьером, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком. Также запланированы переговоры с председателем правления «Газпром» Алексеем Миллером.

4 июня Додон напомнил, что договор на поставки российского газа в Молдавию истекает 1 января 2020 года, а «правительство не думает о том, как подписать новый договор» и не ведет переговоров с поставщиком — компанией «Газпром». К поставщику есть вопросы «и по тарифам, и по условиям поставок», отметил он.