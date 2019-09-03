Украинского политолога выгнали из студии «Россия 1» за оскорбление немецких СМИ

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телешоу «Кто против?» на телеканале «Россия 1» за оскорбления в адрес немецких СМИ.

Инцидент произошел, когда главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский рассказывал о поставках немецкого оружия на Украину, сообщает телеканал «360».

Сосновский сказал, что не хочет говорить о президенте Украины Владимире Зеленском и его фантазиях, которые могут быть разные — «влажные, сухие, большие».

Вместо этого он предложил посмотреть, как на это реагируют со стороны. «То, что Ковтун говорит, что не будет поставок оружия, он может говорить что угодно, а вот немецкая пресса пишет обратное…», — подчеркнул главред.

Однако украинский политолог позволил себе оскорбительное высказывание в адрес немецких СМИ в ответ на слова Сосновского, уточняет сайт aif.ru.

«Да пошла она в <...>, эта немецкая пресса», — выкрикнул Ковтун в ответ.

После этого ведущий ток-шоу Дмитрий Куликов потребовал, чтобы эксперт покинул студию, показав ему красную карточку.

При этом Сосновский иронично отреагировал на выходку Ковтуна, отметив, что тот «назвал то, чем он сам является», сообщает «Федеральное агентство новостей».

5 июня украинского эксперта Всеволода Непогодина навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» за оскорбления оппонента — начальника пресс-службы народной милиции ДНР Даниила Безсонова. Непогодин показал Безсонову неприличный жест.

Скандалы с участием украинских экспертов происходили и ранее. Так, в марте ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко. Приглашенный эксперт во время беседы стал кричать, после этого Норкин предложил ему «пойти отдохнуть».