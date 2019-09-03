Почти 3,7 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Карелии

В Карелии растет количество случаев укусов клещей. В больницы за сезон обратились почти 3,7 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, среди пострадавших 789 детей. За сезон зафиксировано 27 случаев клещевого энцефалита. Кроме того, 36 человек заболели клещевым боррелиозом. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Факты заболевания подтверждены лабораторно.

Укусы клещей регистрировали в Петрозаводске, Костомукше и 15 районах.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области выросла заболеваемость клещевым боррелиозом. С начала сезона зарегистрировано 16 случаев, за тот же период 2018 года было выявлено 10 случаев.