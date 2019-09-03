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Скончался худрук театра «Студия-69» Георгий Червинский

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Фото: YouTube/ЦБС ЦАО
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Умер актер и режиссер, худрук театра «Студия-69» и Театральной мастерской Греческого центра Георгий Червинский. Об этом 3 сентября сообщается на сайте Греческого культурного центра.

Артист скончался 2 сентября в возрасте 73 лет. Отмечается, что смерть его была неожиданной.

«Ничего не предвещало беды. Буквально накануне он со своим коллективом блестяще представил на фестивале «Акрополис» свои любимые мастер-классы», — говорится в сообщении.

Червинский родился в 1945 году в Ленинграде, закончил режиссерское отделение ЛГИК имени Крупской, работал в театрах Ашхабада, Чебоксар, Златоуста, Балашова, Ярославля, пишет агентство городских новостей «Москва». С 1987 года стал художественным руководителем московского театра «Студия-69». Зрители знают его по ролям в фильмах «Прости», «Хлеб, золото, наган», «А был ли Каротин» и др.

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