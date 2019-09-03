Туроператор «Интурист» объявил о начале зимних полетов в Стамбул

Собственная зимняя полетная программа туроператора «Интурист» в Стамбул из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани и Уфы начнется 1 ноября этого года. Чартеры организованы впервые.

Собственная полетная программа «Интуриста» сформирована совместно авиакомпанией Red Wings и будет действовать до конца марта 2020 года.

«Удобная частота вылетов создаст для многих туристов возможность организовать себе разнообразный отдых от бюджетного сити-брейка в Стамбуле на выходные до полноценной экскурсионной программы по Турции», — говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 3 сентября.

Стамбул входит в пятерку самых посещаемых городов планеты, а в зимний сезон туры в бывшую столицу Византийской империи особенно востребованы у российских туристов, которых притягивает национальный колорит Турции и мягкая зима на берегах Босфора.

Туроператор предлагает экскурсионные маршруты по всем знаковым достопримечательностям Стамбула. Программа «Стамбул + экскурсии на выбор» предоставляет более 20 различных экскурсий по городу и его окрестностям.

Наибольшей популярностью у туристов пользуется программа «Классический Стамбул», включающая осмотр самых знаменитых достопримечательностей старого города (Голубая мечеть, собор Святой Софии, дворцы Топкапы и Долмабахче, Галатская башня и т.д.).

Туристы могут выбрать комбинированные маршруты с путешествием по Стамбулу и Каппадокии, продолжительностью от 2 ночей до 2 недель. Всем желающим предлагается увидеть Бурсу, посетить термальные источники Памуккале, Конью, Каппадокию, Анкару.

«С каждым годом все больше наших соотечественников отрывают для себя не только пляжную Турцию, но и другие ее регионы», — рассказал исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.

Бронирование туров в Стамбул на зимний сезон уже открыто на сайте туроператора. Также в зимнем сезоне 2019-2020 будет действовать собственная масштабная полетная программа туроператора «Интурист» в зимнюю Анталью из 11 российских городов.

Накануне сообщалось, что Турция стала самым популярным туристическим направлением у россиян в первом полугодии 2019 года.