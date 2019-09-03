В Минфине подтвердили отсутствие задолженностей Кипра перед РФ

Министерство финансов России заявило, что Кипр погасил кредит перед РФ и больше не имеет задолженности. Об этом 3 сентября «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Кипр полностью погасил свою задолженность по кредиту и больше не является дебитором Российской Федерации», — сказали представители Минфина.

О том, что Кипр досрочно выплатил кредит перед Россией на €1,56 млрд, стало известно накануне.

Кредит в €2,5 млрд под 4,5% годовых предоставлялся республике в 2011 году, Кипр должен был погасить его в июле 2016 года. В 2013 году заем реструктурировали из-за острого финансового кризиса, после чего процентная ставка была понижена до 2,5%, а погашение основного долга перенесли на 2018–2021 годы.

11 июля сообщалось, Россия расширила программу межгосударственных кредитов, за пять месяцев 2019 года профинансировав из бюджета иностранные правительства на 79 млрд рублей.