Мой милый корнет: как живет не самый обычный московский двор

Этот нетипичный для современной столицы дворик расположен на Пречистенке. В доме 32, некогда построенном для гвардии корнета Павла Яковлевича Охотникова, в конце XIX столетия располагалась знаменитая гимназия Поливанова. Учатся здесь и сегодня — здание занимают Детская художественная школа № 1 им. В.А. Серова и Детская музыкальная школа № 11 им. В.И. Мурадели. «Известия» посмотрели, как живет этот чудесным образом сохранившийся уголок старой Москвы