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Мой милый корнет: как живет не самый обычный московский двор

Чем знаменит дом по адресу: Пречистенка, 32
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улица Пречистенка, 32
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Этот нетипичный для современной столицы дворик расположен на Пречистенке. В доме 32, некогда построенном для гвардии корнета Павла Яковлевича Охотникова, в конце XIX столетия располагалась знаменитая гимназия Поливанова. Учатся здесь и сегодня — здание занимают Детская художественная школа № 1 им. В.А. Серова и Детская музыкальная школа № 11 им. В.И. Мурадели. «Известия» посмотрели, как живет этот чудесным образом сохранившийся уголок старой Москвы
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улица Пречистенка, 32
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Интерьеры усадьбы послужили вдохновением для Евгения Лансере, создавшего декорации к постановке комедии Грибоедова «Горе от ума» в Малом театре
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улица Пречистенка, 32
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Несколько лет назад дом и двор были включены в программу «Мой район», и здесь была проведена комплексная реставрация. Кстати, брусчатку, которой сейчас вымощен двор, свозили из разных мест Москвы
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улица Пречистенка, 32
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Два флигеля и бывшие каретные сараи, надстроенные в 30-е годы, жилые
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улица Пречистенка, 32
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Усадьба не оборудована кондиционерами, но естественная циркумференция воздуха во дворе помогает вентиляции помещений
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улица Пречистенка, 32
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Пречистенка, 32 — популярная остановка городских экскурсий, организованных и самодеятельных
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улица Пречистенка, 32
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Жители дома, однако, опасаются чрезмерного наплыва туристов и подумывают об ограничении доступа во двор
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улица Пречистенка, 32
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Здания конюшен в советское время были переделаны в жилые помещения
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улица Пречистенка, 32
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
У дома 32 есть даже свой огород, где каждую осень собирают солидный урожай тыкв
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улица Пречистенка, 32
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Во дворик часто приходят выступать уличные музыканты
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улица Пречистенка, 32
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Особенно любят играть здесь дети из окрестных домов
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улица Пречистенка, 32
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Вечерами, когда включают подсветку столетних деревьев, во дворике становится совсем уютно
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