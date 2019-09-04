Мой милый корнет: как живет не самый обычный московский двор

Этот нетипичный для современной столицы дворик расположен на Пречистенке. В доме 32, некогда построенном для гвардии корнета Павла Яковлевича Охотникова, в конце XIX столетия располагалась знаменитая гимназия Поливанова. Учатся здесь и сегодня — здание занимают Детская художественная школа № 1 им. В.А. Серова и Детская музыкальная школа № 11 им. В.И. Мурадели. «Известия» посмотрели, как живет этот чудесным образом сохранившийся уголок старой Москвы
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Интерьеры усадьбы послужили вдохновением для Евгения Лансере, создавшего декорации к постановке комедии Грибоедова «Горе от ума» в Малом театре
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Несколько лет назад дом и двор были включены в программу «Мой район», и здесь была проведена комплексная реставрация. Кстати, брусчатку, которой сейчас вымощен двор, свозили из разных мест Москвы
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Два флигеля и бывшие каретные сараи, надстроенные в 30-е годы, жилые
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Усадьба не оборудована кондиционерами, но естественная циркумференция воздуха во дворе помогает вентиляции помещений
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Пречистенка, 32 — популярная остановка городских экскурсий, организованных и самодеятельных
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Жители дома, однако, опасаются чрезмерного наплыва туристов и подумывают об ограничении доступа во двор
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Здания конюшен в советское время были переделаны в жилые помещения
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
У дома 32 есть даже свой огород, где каждую осень собирают солидный урожай тыкв
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Во дворик часто приходят выступать уличные музыканты
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Особенно любят играть здесь дети из окрестных домов
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Вечерами, когда включают подсветку столетних деревьев, во дворике становится совсем уютно
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.