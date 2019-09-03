Второй детский технопарк планируют открыть в Ростовской области

В Ростовской области планируют создать второй детский технопарк, который станет дополнением к «Кванториуму». Об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил в эфире программы «Главные о главном».

По его словам, новый технопарк будет открыт в Волгодонске. Также будет запущен центр цифрового образования для детей. В малых городах и селах будут созданы 250 центров цифрового и гуманитарного профиля, пишет RostovGazeta.

Губернатор рассказал, что до конца 2019 года должны завершить ремонт восьми школ и строительство двух детских садов, которые смогут вместить 410 детей.

Ранее сообщалось, что депутаты Ростовской области предложили снизить бюрократическую нагрузку на учителей.