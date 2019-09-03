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Шойгу заявил о 70 установленных на АрМИ-2019 рекордах

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Участникам Армейских международных игр (АрМИ) в этом году удалось установить более 70 рекордов, из которых 40 принадлежат участникам российских команд. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил во вторник, 3 сентября, на селекторном совещании.

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Россия в 2019 году в пятый раз завоевала титул чемпиона. В пятерку сильнейших команд также вошли Китай, Казахстан, Белоруссия и Узбекистан, уточняет телеканал «Звезда».

Шойгу поблагодарил организаторов и участников игр, а также иностранных партнеров, которые провели конкурс на территории своих стран.

«Состязания проведены на высоком уровне!» — констатировал глава ведомства.

По словам Шойгу, от зарубежных коллег уже начинают поступать заявки на участие в АрМИ-2020. Министр обороны выразил мнение, что у такой форме сотрудничества есть большой потенциал.

Участие в АрМИ-2019 приняли 39 стран — 223 команды и более пяти тысяч военнослужащих. 32 конкурса прошли на территории 10 стран. Каждый из конкурсов состоял из нескольких этапов.

17 августа Шойгу пригласил представителей стран НАТО принять участие в Армейских международных играх. Он подчеркнул, что «лучше понять друг друга» на соревнованиях, чем «ждать, когда для этого представится какая-то другая возможность».

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