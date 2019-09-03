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Четырех человек спасли при пожаре в квартире в Рязани

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В Рязани сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Информация о возгорании поступила спасателям в понедельник, 2 сентября, в 15:25. Горела однокомнатная квартира в пятиэтажном доме. Сотрудники МЧС спасли четырех человек., пишет РИА «7инфо».

В результате возгорания была повреждена комната на площади 4 кв. м. Пострадавших и погибших в ходе происшествия нет.

В тушении были задействованы десять человек личного состава и три единицы техники. Причины пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

5 августа в Рязани произошел пожар в 15-этажном жилом доме. Жителей эвакуировали.

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