Четырех человек спасли при пожаре в квартире в Рязани

В Рязани сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Информация о возгорании поступила спасателям в понедельник, 2 сентября, в 15:25. Горела однокомнатная квартира в пятиэтажном доме. Сотрудники МЧС спасли четырех человек., пишет РИА «7инфо».

В результате возгорания была повреждена комната на площади 4 кв. м. Пострадавших и погибших в ходе происшествия нет.

В тушении были задействованы десять человек личного состава и три единицы техники. Причины пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

5 августа в Рязани произошел пожар в 15-этажном жилом доме. Жителей эвакуировали.