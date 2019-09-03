Дом культуры построят в селе Первомайск на Сахалине

На Сахалине объявлен конкурс для поиска подрядчика по проектированию Дома культуры в селе Первомайск Смирныховского района. Власти готовы потратить на эти цели 9,2 млн рублей.

В одноэтажном учреждении на улице Железнодорожной должен быть зрительный зал на 120 мест, студия танца, библиотека с читальным залом, музыкальный класс, а также два артистических класса и технический центр, сообщает ИА SakhalinMedia.

Каркас Дома культуры сделают из монолитного железобетона, фасад отделают фиброцементными фасадными панелями. Подрядчик обязан предусмотреть инженерные сети и благоустройство территории. Проект нужно подготовить до 20 декабря.