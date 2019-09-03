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Трое старшеклассников спасли бабушку из горящего дома под Тюменью

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МЧС по Тюменской области наградило троих старшеклассников, которые спасли пожилую женщину из горящего дома. Церемония награждения Александра Гурьева, Владимира Изюмина и Юрия Прегаева прошла на линейке города Ялуторовска.

Как сообщает портал «Наш город», пожар произошел 15 августа в многоквартирном доме на улице Северной Ялуторовска. Запах дыма почувствовали одна из жительниц этого дома. Женщина спустилась на несколько этажей вниз, увидела приоткрытую в квартиру дверь и сильное задымление.

Внутри квартиры оставалась пенсионерка, которая не могла выбраться наружу самостоятельно. Соседке не удалось ей помочь.

Тогда женщина выбежала на улицу и стала просить прохожих о помощи. На призыв откликнулись трое старшеклассников. Они бросились в горящую квартиру и вывели из нее бабушку. Подросткам пришлось еще раз возвращаться в задымленный подъезд, чтобы выключить электрорубильник.

Ранее сообщалось, что в Красноярске ученик МЧС-класса спас пожилую женщину от падения с балкона шестого этажа.

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