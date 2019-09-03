В Кузбассе закрыли детсад из-за превышения нормы радиоактивного газа

Суд в Кемеровской области приостановил работу детского сада № 9 «Аленка» из-за превышения в четыре раза нормы концентрации радиоактивного газа радона. Об этом во вторник, 3 сентября, пишет «РИА Новости».

Представитель детсада пояснила, что на данный момент принимают меры к устранению проблемы. Деятельность дошкольного учреждения была приостановлена на 30 суток, начиная с 28 августа.

Высокая концентрация радона была выявлена в конце августа при плановой проверке детсада сотрудниками Мариинского территориального отдела Роспотребнадзора. Отмечается, что радиоактивный газ может попадать в легкие человека с воздухом и вызывать микроожоги, что может привести в том числе к раку легких.

В июле 2017 года уже был подобный случай. Судебные приставы приостановили работу детского сада в Рудничном районе города Кемерово из-за повышенного содержания в воздухе радона.