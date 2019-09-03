Прямой эфир

В Кузбассе закрыли детсад из-за превышения нормы радиоактивного газа

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Кемеровской области приостановил работу детского сада № 9 «Аленка» из-за превышения в четыре раза нормы концентрации радиоактивного газа радона. Об этом во вторник, 3 сентября, пишет «РИА Новости».

Представитель детсада пояснила, что на данный момент принимают меры к устранению проблемы. Деятельность дошкольного учреждения была приостановлена на 30 суток, начиная с 28 августа.

Высокая концентрация радона была выявлена в конце августа при плановой проверке детсада сотрудниками Мариинского территориального отдела Роспотребнадзора. Отмечается, что радиоактивный газ может попадать в легкие человека с воздухом и вызывать микроожоги, что может привести в том числе к раку легких.

В июле 2017 года уже был подобный случай. Судебные приставы приостановили работу детского сада в Рудничном районе города Кемерово из-за повышенного содержания в воздухе радона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кемерово закрыли детский сад из-за высокой радиации
Трое детей пострадали при обрушении штукатурки в детсаду Благовещенска

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019