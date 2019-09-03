Украинский экс-министр назвал потери Киева от блокады Крыма

Блокада республики Крым украинскими властями принесла Украине огромные потери. Об этом заявил Виктор Суслов, занимавший пост министра экономики страны в 1997-1998 годах. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Суслова, блокада Крыма началась в 2017 году с действий группы активистов, перекрывших транспортные пути. В итоге от прекращения экспорта электроэнергии в Крым Киев недосчитался больше $300 млн, и больше $600 млн — от экспорта продовольствия.

Рынок перешел российским Ставрополью, Кубани и частично Турции. В итоге Российская Федерация не только понесла потерь, но и стала зарабатывать на этих территориях. Суслов напомнил о подрыве линий электропередач, которые шли с материка и территории Украины на полуостров.

«Чем это закончилось? Это закончилось тем, что немцы помогли России построить две электростанции в Крыму», — приводит его слова «Газета.ру».

Обвинения в двойственном мышлении властей

По-мнению экс-министра, в состоянии войны между государствами не должно быть торговли, однако киевские власти, обвиняющие Россию в агрессии, поддерживают активные экономические отношения с ней. При этом юридически Украина не находится в состоянии войны, и борется за право на транзит российского газа через свою территорию в Европу.

«Вот здесь воюем, вот здесь торгуем, здесь нам выгодно, а тут невыгодно. Начинается демагогия и путаница в мозгах», — отметил Суслов.

По оценке Суслова, экономика Украины находится в тяжелом состоянии. «Идет процесс деиндустриализации, идет процесс хищнического добывания природных ресурсов, полезных ископаемых, вырубка лесов и других ресурсов, которые мы можем экспортировать», — констатировал он.

В июле депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины. Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады полуострова, отметили другие политики.

В 2014 году, после того как Крым вошел в состав РФ путем референдума, Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, покрывавшего до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Проблему российские власти решили бурением новых артезианских скважин.