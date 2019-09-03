Новые рыбоводные заводы построят на Нижнем Амуре

Заместитель министра сельского хозяйства РФ — глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провел совещание в Хабаровске по развитию рыбохозяйственного комплекса края. Обсуждались ограничения, принятые в целях дополнительного пропуска осенней кеты в Амуре и Амурском лимане к местам нереста и рыборазводным заводам. Речь идет в том числе о представителях коренных народов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Учитывая хороший ход осенней кеты, протяженность запретной зоны до 500 м могут уменьшить уже в ближайшие дни. Участники заседания также говорили об отсутствии рыбопромысловых участков в Николаевском и Амурском районах.

«Возможно, назрела потребность разработки отдельной программы по сохранению водных биологических ресурсов на Амуре», — отметил Илья Шестаков.

В 2020 году на Нижнем Амуре планируется строительство новых рыбоводных заводов. Планируется также введение новых ограничений для промысловиков.