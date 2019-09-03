Глава пресс-службы иркутского губернатора Алашкевич отстранена от работы

Руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич отстранена от работы. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По данным «РИА Новости», эту информацию подтвердил накануне губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Отстранение от работы произошло на фоне скандала, вызванного словами чиновницы о жертвах паводка.

2 сентября президент России Владимир Путин назвал оскорбившую жителей Тулуна сотрудницу региональной администрации непорядочным человеком.

Запись, на которой, предположительно, Алашкевич называет пострадавших от наводнения людей «быдлом» и «бичевней», появилась в Сети в середине августа. Участница разговора утверждала, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву». 20 августа сообщалось, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал проверку по данному факту.

Сама Алашкевич в беседе с РЕН ТВ заявила, что отказывается от комментариев до появления результатов экспертизы аудиозаписи. Телеканал заказал независимую проверку, которая подтвердила, что на записи звучит голос чиновницы. 25 августа губернатор Иркутской области Сергей Левченко заступился за Алашкевич.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. В результате ЧП погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным ГУ МЧС по региону, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.