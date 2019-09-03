Посвященный проблемам миграции форум организуют в Омске

В Омске 28–29 ноября пройдет международный форум «Омская область и соотечественники: 10 лет вместе». В нем примут участие более 400 человек: это будут представители органов государственной власти, общественных организаций соотечественников, сотрудники МИДа, МВД, Министерства труда и соцзащиты.

Как поясняет ИА «Омскрегион», Омская область выбрана для проведения форума подобной тематики неслучайно. Регион занимает седьмое место по миграционной привлекательности. Область показывает высокие результаты в реализации программы «Соотечественники», и ей есть что рассказать делегациям из других регионов.

В 2019 году гражданство России получили более 2 тыс. человек. Этот показатель увеличился на 25% по сравнению с 2018 годом. Всего же в Омскую область на постоянное проживание переехало более 37 тыс. человек с 2009 года.

Основная цель будущего форума — рассказать о главных проблемах, которые возникают во время реализации региональных программ переселения и обсудить варианты их решения. Среди основных мероприятий — экскурсии, в том числе в Азовский немецкий национальный район.