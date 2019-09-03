WP узнала о намерении конгресса начать новое расследование против Трампа

Расследование против президента США Дональда Трампа по обвинению в организации выплат женщинам, заявлявших о связях с ним, намерены начать конгрессмены-демократы, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что комитет палаты представителей США по вопросам судопроизводства планирует заслушать показания свидетелей, якобы вовлеченных в выплаты в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал.

Демократы из палаты представителей считают, что в настоящий момент есть достаточно доказательств, чтобы признать Трампа соучастником этого эпизода, в результате которого был осужден его бывший адвокат Майкл Коэн.

В декабре Коэна, который в 2006—2018 годах был личным юристом Трампа, приговорили к трем годам лишения свободы по обвинению в нецелевом расходовании средств, предназначенных для проведения предвыборной кампании. Кроме того, его признали виновным в даче ложных показаний конгрессу и выплаты отступных женщинам, которые заявляли о связях с Трампом. Юрист рассказал, что в 2016 году порноактриса получила от него $130 тыс., а модель Playboy — $150 тыс. от компании American Media Inc.

Трамп отрицает, что причастен к этим выплатам.

В январе 2018 года сообщалось, что слухи о том, что американский президент изменял своей жене с порнозвездой Сторми Дэниелс, развеяла представительница первой леди США Меланьи Трамп — Стефани Гришэм.

Карен Макдугал заявляла что в 2006 году у нее были отношения с Трампом, роман, по ее словам, длился около года. В то время Трамп уже состоял в браке с нынешней супругой Меланьей. За несколько месяцев до выборов Макдугал продала свою историю изданию National Enquirer за $150 тыс. Материал опубликован не был.

Предыдущее крупное расследование в отношении Трампа было инициировано после его победы на выборах в 2016 году. Его обвиняли в сговоре с Россией по делу о «русских хакерах». В конце марта 2019 года минюст США обнародовал финальный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования не нашел сговора президента США с Россией.

6 июля спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что не хотела бы отходить от планов провести процедуру импичмента в отношении Трампа до выборов 2020 года.