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На Украине женщина обнаружила скелет в купленном доме

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Жительница города Чугуев Харьковской области Украины после приобретения дома обнаружила в нем скелет человека. О происшествии сообщила местная полиция.

По данным правоохранителей, кости человека новая владелица дома обнаружила через пару недель после сделки, когда решила проведать купленную жилплощадь. На сайте полиции не говорится, посещала ли женщина этот дом ранее.

Женщина обратилась к правоохранителям с заявлением в конце августа, начато расследование. Останки человека направили на экспертизу, возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

В конце декабря полиция обнаружила в Одессе цистерну с двумя человеческими скелетами.

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