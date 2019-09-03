В роддомах Тюмени будут выдавать свидетельства о рождении

В родильных домах Тюменской области можно будет заключать браки и получать свидетельства о рождении. Распоряжение о распространении такой практики подписал губернатор Александр Моор. Специалисты региональных роддомов и органов загс приступили к организации процесса.

По словам губернатора, которые приводит megatyumen.ru, в области активно развиваются сервисы по предоставлению госуслуг. Власти намерены реализовать проект, когда многие из этих услуг оказываются автоматически без инициативы получателя. К примеру, мать, выходя из роддома, может получить все документы на ребенка.

Агентство уточняет: для того, чтобы получить свидетельство о рождении непосредственно в роддоме, заявитель должен предоставить медицинское свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и оригинал паспортов.